Рада закрыла вечернее заседание, не рассмотрев всех вопросов повестки дня

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не успели рассмотреть все вопросы повестки дня.

Стоит отметить, что при сигнальном голосовании не было необходимых 226 голосов для принятия решений.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов Украины, чтобы они завтра “в 10 часов все как штык прибыли, чтобы принять все важные решения”.

Как сообщал УНИАН, сегодня нардепы приняли соломоново решение: могут работать до сентября, а могут и не работать.

За данное решение проголосовали 260 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Открытие следующей третьей сессии Рады состоится 1 сентября. Как известно, в соответствии с законодательством, сессия открывается в первый вторник сентября.