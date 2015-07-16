Нардепы приняли соломоново решение: могут работать до сентября, а могут и не работать

За данное решение проголосовали 260 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Открытие следующей третьей сессии парламента состоится 1 сентября. Как известно, согласно законодательству, сессия открывается в первый вторник сентября.

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Кроме того, депутаты приняли решение №2374а, которым, в частности, предполагается продлить срок проведения второй сессии Верховной Рады восьмого созыва до 1 сентября 2015 года.

Кроме того, предполагается установить, что с целью решения вопросов, связанных с ситуацией в Украине, и необходимостью принятия в связи с этим Верховной Радой соответствующих решений, пленарные заседания Верховной Рады Украины созываются в случае необходимости председателем Верховной Рады.

Спикер парламента в случае, предусмотренном пунктом 2 этого Постановления, должен незамедлительно (но не позднее чем за три дня до дня проведения пленарного заседания) информировать народных депутатов Украины о времени и месте проведения следующего пленарного заседания.

Календарным планом предусмотрено, что с 1 по 4 сентября, а также с 15 по 18 сентября парламент будет работать в пленарном режиме. С 7 по 11 сентября и с 21 по 25 сентября - работа народных депутатов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. С 28 сентября по 2 октября - работа с избирателями.

В соответствии с календарным планом, с 6 по 9 октября и с 13 по 16 октября - пленарные заседания, с 19 по 23 октября - работа с избирателями, а с 26 по 30 - работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

В ноябре в пленарном режиме Рада будет работать с 3 по 6, с 10 по 13 и с 24 по 27. С 16 по 20 ноября - работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

С 30 ноября по 4 декабря - работа с избирателями. С 8 по 11 и с 22 по 25 - работа в пленарном режиме. С 14 по 18 декабря - работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. С 28 по 31 декабря - работа с избирателями.

15 января 2016 года - закрытие сессии, а перед тем - с 11 по 15 января Рада будет работать в пленарном режиме, а с 4 по 8 января - работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.