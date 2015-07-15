Украина на пути реформ должна сломать старую олигархическую систему - Нуланд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Представитель Госдепартамента США сообщила, что сегодня провела встречу с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом и лидерами всех депутатских фракций в украинском парламенте.

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"Я должна вам сказать, что завтра будет еще один исторический день в Верховной Раде. За последние восемь месяцев в Украине было много исторических дней, поскольку вы работаете над принятием важного законодательства, которое должно изменить эту страну в направлении осуществления настоящих реформ, настоящих европейских и демократических стандартов, но завтра Верховная Рада рассмотрит полный пакет по реформированию законодательства, что завершит те действия, о которых просит Международный валютный фонд, чтобы предоставить Украине следующий транш кредита", - подчеркнула Нуланд.

Как пояснила помощник госсекретаря, речь идет не только о мерах, которые МВФ просит сделать власти Украины, а "об осуществлении шагов, которые сломают старую олигархическую систему, которая существовала здесь, и что должно позволить Украине начать настоящий путь к демократическому открытому правительству, чистой экономике и рыночным и европейским стандартам".

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"Приняв это законодательство завтра, Верховная Рада также продолжит защищать репутацию Украины как серьезного государства, политика которого базируется на твердых правилах международного сообщества", - подчеркнула Нуланд.

По ее словам, власть должна сохранить международное доверие к Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, которая предусматривает выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита объемом 5 млрд долл. было получено сразу после одобрения программы в марте этого года.