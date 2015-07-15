Глава Закарпатской ОГА настаивает на отставке руководителей местной милиции

Об этом он сообщил на своей официальной странице в сети "Фейсбук".

«Скажу о самом важном, что имею в виду: убежден, что сейчас надо заниматься наведением порядка, а не политикой. Поэтому прежде всего речь должна идти об отставке руководителя УМВД в области, руководителя милиции в Мукачево. Что касается изменений в кресле главы ОГА – если президент принял решение, так и будет", - пишет Губаль.

Он заявляет, что клеймо о контрабанде и коррупции никогда не воспримет. «Не приемлю и обвинений в том, что я или кто-то из тех людей, за кого отвечаю, принимал участие в этих процессах», - добавил руководитель ОГА.

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По его словам, борьбу с этими позорными явлениями нужно начинать с верхов. «А о проблемах, которые имели и имеют место, и о персоналиях, которые должны были понести ответственность, я с первых дней работы докладывал высшей государственной власти. К сожалению, меня не слышали», - заявил Губаль.

Как стало известно УНИАН из источника в Закарпатской ОГА, нового руководителя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля сегодня в 16.30 представит в области президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

Сегодня, 15 июля, первый заместитель председателя фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко сообщил журналистам, что председателем Закарпатской областной государственной администрации назначен Геннадий Москаль.

Вместе с тем на сайте президента обнародован указ о назначении Москаля.

До назначения Москаль занимал должность главы Луганской военно-гражданской администрации.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко сегодня осуществит рабочую поездку в Закарпатскую область.