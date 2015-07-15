Порошенко вместе с Аваковым сегодня едут в Закарпатскую область

Их приезд в Ужгород ожидается после обеда. Аналитики связывают этот визит с громкими кадровыми перестановками, сообщает ТСН.День. Кроме того, известно, что на Закарпатье также поедет председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

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Вероятнее всего, он будет назначен председателем Закарпатской областной госадминистрации. Кроме того, в СМИ сообщают о вероятной смене руководителя Главного управления МВД в Закарпатской области.

Такие действия правительства связаны с вооруженным столкновением в Мукачево, которое произошло 11 июля. Тогда в результате перестрелки пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих, еще 3 человека погибли.