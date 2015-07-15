ВР сегодня хочет ратифицировать ряд договоров о сотрудничестве с европейскими странами (прямая трансляция)
10:17, 15 июля 2015Политика
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Рада рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении до 2016 года срока действия соглашения о миссии защиты расследования обстоятельств катастрофы малайзийского «Боинга».
Депутаты во втором чтении рассмотрят изменения в Налоговый кодекс / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня парламент должен ратифицировать еще 7 международных документов, в частности, о сотрудничестве с Ирландией и Германией.
Кроме того, депутаты во втором чтении рассмотрят изменения к Налоговому кодексу о транспортном ценообразовании.
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Среди прочего, парламентарии рассмотрят проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам проведения технической экспертизы строительных работ и проверки эффективности использования бюджетных средств при строительстве мостовых переходов через Днепр в Запорожье.
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