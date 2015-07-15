ВР сегодня хочет ратифицировать ряд договоров о сотрудничестве с европейскими странами (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня парламент должен ратифицировать еще 7 международных документов, в частности, о сотрудничестве с Ирландией и Германией.

Кроме того, депутаты во втором чтении рассмотрят изменения к Налоговому кодексу о транспортном ценообразовании.

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Среди прочего, парламентарии рассмотрят проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам проведения технической экспертизы строительных работ и проверки эффективности использования бюджетных средств при строительстве мостовых переходов через Днепр в Запорожье.