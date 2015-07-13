В Раде планируют создать ВСК по расследованию событий в Мукачево - депутат от "БПП"

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрей Антонищак в эфире телеканала «Рада», сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

«Есть постановление о создании ВСК, и я делегирован войти в ее состав от фракции «Блок Петра Порошенко». Мы будем расследовать обстоятельства и выяснять причины вооруженного столкновения в городе Мукачево Закарпатской области», - сказал Антонищак.

По его словам, правоохранители дадут надлежащую правовую оценку событиям в Мукачево, а народные депутаты будут контролировать этот процесс.

Читайте такжеКонфликт в Мукачево: локальная проблема всеукраинского масштаба

Антонищак отметил, что вместе с данным постановлением парламент также безотлагательно должен рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях.

«Закон о Временной следственной комиссии, который много лет не принимается, сейчас очень актуален. И во вторник я буду настаивать на его голосовании», - отметил депутат.

Антонищак отметил, что все руководители Закарпатской таможни отстранены от исполнения обязанностей.

«Руководители Закарпатской таможни отстранены, но здесь проблема не только в таможне, но и в Пограничной службе. Ответственность также должны понести руководители МВД и СБУ», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Сегодня начальник управления здравоохранения Закарпатской ОГА Василий Скрип заявил, что в результате инцидента в Мукачево всего пострадали 13 человек - члены «Правого сектора», правоохранители и гражданские лица.

Скрип добавил, что сейчас есть информация о двух погибших. Один из них находится в морге Мукачевской ЦРБ, назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело другого погибшего до сих пор не найдено.