Всего в результате стрельбы в Мукачево пострадали 13 человек, двое в тяжелом состоянии - медики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Скрип сообщил журналистам сегодня.

По его словам, в субботу, 11 июля, все силы системы здравоохранения Закарпатской области были сконцентрированы на оказание помощи пострадавшим.

В целом, по данным Скрипа, в стационарном режиме дежурили 16 бригад медиков, были развернуты резервные койки в Мукачевской центральной районной больнице.

«Мы были готовы принять даже то население, которое могло быть эвакуировано», - добавил начальник управления.

Он также сообщил, что по заявке врачей в Мукачево в субботу выехали две бригады, в составе которых были нейрохирурги и сосудистый хирург.

Всего, по словам чиновника, к врачам обратилось 13 человек. Сейчас двое из них находятся в Мукачевской ЦРБ в реанимационном отделении, еще 6 – в разных отделениях областной клинической больницы в Ужгороде.

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«Все тяжелые сейчас в Мукачево. Больной с черепным ранением находится в коме, медики констатируют, что даже в случае, если ему удастся выйти из нее, то прогноз на полноценную жизнь очень сомнительный. Другой тяжелобольной - спецназовец с ранением в бедро, он стабильный, прогноз хороший, но пока врачи не переводят его из реанимационного отделения», - уточнил Скрип.

Он также сообщил, что одному из раненых оторвало три пальца кисти руки, вчера ему была проведена микрохирургическая операция. Операция прошла удачно, и теперь по крайней мере о сохранении двух пальцев можно будет говорить.

В целом все операции, проведенные закарпатскими медиками, прошли удачно, добавил Скрип.

Состояние обоих раненых членов «Правого сектора», которых доставили вчера в Мукачево, оценивается как средней тяжести.

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По словам Скрипа, «вчера после осмотра и оказания первой помощи в Мукачевской ЦРБ оба раненых переведены в областную клиническую больницу. Прооперированы оба, осложнений не предвидится, хорошие перспективы, пострадавшие органы будут сохранены».

Он уточнил, что у одного пострадавшего пулевое огнестрельное ранение голени – осколочное, сложное, открытое, у второго – огнестрельное ранение руки.

«Отмечу, что раненые члены ПС очень грамотно вели себя в смысле оказания медицинской помощи. Раненный в голень пользовался жгутом, и каждые полчаса на 5 минут отпускал кровь. Это европейский подход, именно благодаря ему ткани ноги не отмерли, сохранены», - сказал Скрип.

Он также сообщил, что оба раненые - молодые люди, им 17 и 22 года.

Скрип добавил, что на данный момент есть информация о двух погибших. Один из них находится в морге Мукачевской ЦРБ, назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело другого погибшего до сих пор не найдено.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между представителями «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.