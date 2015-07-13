МВД назвало ключевое лицо вооруженного конфликта в Мукачево: им оказался экс-милиционер

Информация об этом размещена на официальном сайте МВД Украины.

«Роман Стойка, командир 1-го (Закарпатского) запасного батальона Добровольческого украинский корпуса «Правый сектор», является ключевым лицом вооруженного конфликта в Мукачево. Это он сам подтвердил в видео, снятом в полевых условиях после резонансных происшествий с участием закарпатских "правосекторовцев" и лиц из окружения народного депутата, экс-"регионала" Михаила Ланьо», - говорится в сообщении.

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По сведениям ВМС, 32-летний Стойка во время службы в органах внутренних дел дважды привлекался к дисциплинарной ответственности в 2007 и 2009 годах. В июле 2009 года он был уволен из органов внутренних дел в соответствии п. 64 «служебное несоответствие» Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел.

Уроженец пгт Вышково Хустского района Закарпатской области, Стойка в 2007 году окончил Ужгородский национальный университет. Службу в органах внутренних дел проходил с февраля 2006 года в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ужгородского городского отдела УМВД Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, в марте этого года Стойка был назначен приказом командира Добровольческого украинский корпуса «Правый Сектор» Андрея Стемпицкого комбатом 1-го запасного батальона ДУК «ПС».

Как сообщал УНИАН, В Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.