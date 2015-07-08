Парубий призвал отстранить судей, которые отпустили под залог прокуроров-коррупционеров

Об этом написал первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

«Выпустив под залог высокопоставленных чиновников прокуратуры судейская система доказала: круговая коррупционная порука правоохранительной и судейской системы – это внутренний фронт уничтожения Украины», - отметил первый вице-спикер.

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Парубий выразил убеждение, что судей, которые приняли такое решение следует отстранить от работы, и провести в отношении них расследование.

«Убежден, что судьи, которые приняли решение отпустить под залог заместителя прокурора Киевской области и чиновника Генпрокуратуры должны быть отстранены от работы. Соответствующее обращение я направил к Высшей квалификационной комиссии судей. Убежден, что в отношении таких судей и таких решений должно быть проведено расследование», - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Парубий выразил поддержку заместителю генпрокурора Украины Давиду Сакварелидзе. «Он своей работой доказывает, что не важны должности и статусы, не важны связи и кумовство: коррупционер должен сидеть в тюрьме. Но сопротивление системы просто впечатляющий. И лишь объединившись, как это страна сделала против внешнего врага, мы сможем дать бой и перейти в наступление на внутреннем фронте», - подчеркнул Парубий.

ДРУГИЙ ФРОНТВипустивши під заставу високопосадовців прокуратури суддівська система довела: кругова корупційна порука ... Posted by Андрій Парубій on Wednesday, July 8, 2015

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призывает народных депутатов внести соответствующие изменения в законодательство и лишить возможности выпускать коррупционеров под залог.