Парубий призвал отстранить судей, которые отпустили под залог прокуроров-коррупционеров
Суд отпустил под залог заместителя главы следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, задержанных по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.
Об этом написал первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий на своей странице в Facebook.
«Выпустив под залог высокопоставленных чиновников прокуратуры судейская система доказала: круговая коррупционная порука правоохранительной и судейской системы – это внутренний фронт уничтожения Украины», - отметил первый вице-спикер.
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Парубий выразил убеждение, что судей, которые приняли такое решение следует отстранить от работы, и провести в отношении них расследование.
«Убежден, что судьи, которые приняли решение отпустить под залог заместителя прокурора Киевской области и чиновника Генпрокуратуры должны быть отстранены от работы. Соответствующее обращение я направил к Высшей квалификационной комиссии судей. Убежден, что в отношении таких судей и таких решений должно быть проведено расследование», - говорится в сообщении.
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Кроме этого, Парубий выразил поддержку заместителю генпрокурора Украины Давиду Сакварелидзе. «Он своей работой доказывает, что не важны должности и статусы, не важны связи и кумовство: коррупционер должен сидеть в тюрьме. Но сопротивление системы просто впечатляющий. И лишь объединившись, как это страна сделала против внешнего врага, мы сможем дать бой и перейти в наступление на внутреннем фронте», - подчеркнул Парубий.
ДРУГИЙ ФРОНТВипустивши під заставу високопосадовців прокуратури суддівська система довела: кругова корупційна порука ...Posted by Андрій Парубій on Wednesday, July 8, 2015
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призывает народных депутатов внести соответствующие изменения в законодательство и лишить возможности выпускать коррупционеров под залог.