Юля Владимировна Ципрас

Второе июля, безусловно, войдет в историю. Будет ли это "черный четверг парламентаризма", "день популиста" или день коллективного парламентского помешательства – время покажет.

Пока рано делать окончательные выводы. Хотя страна продолжает вовсю обсуждать, что случилось с проевропейским большинством в Верховной Раде в тот четверг, когда был проголосован закон о валютных заемщиках.

К примеру, Святослав Вакарчук напишет на следующий день в Твиттере: "Жутко от того, как быстро в Верховной Раде становятся популистами даже те, кто заканчивал "Оксфорды" и "Кембриджи".

В тот день были все хороши – не только обладатели дипломов Оксфорда. И спикер Гройсман, который с нарушением регламента поставил злополучный законопроект на голосование – а затем сам за него проголосовал. И 70 депутатов от пропрезидентской фракции БПП, и часть пропремьерского "Народного фронта", и депутаты-реформаторы от "Самопомочи", которые зачастую в сессионном зале, когда доходит до нажимания на кнопочки, исповедуют принцип "возьми и завали", но, на сей раз, решившие дружно проголосовать закон о валютных кредитах…

Некоторые затем, впрочем, стали оправдываться, ссылаясь на то, что "не разобрались, за что голосуют". Иные заявили о глобальной парламентской ошибке. Прочие остались на своей позиции – кто активно, кто молчаливо – продолжали поддерживать проголосованный абсурд.

При этом вряд ли стоит анализировать действия семи депутатов от "Свободы" – провал на прошлых парламентских выборах так и ни чему их не научил. Действия радикальных ляшковцев уже давно не поддаются обычной логике – радикалы прочно подсели на иглу популизма, в которые, похоже, и сами верят.

Однако на фоне всеобщего коллективного депутатского помешательства действия одного конкретного человека – Юлии Владимировны Тимошенко – были отнюдь не спонтанными, а, напротив, продуманными и циничными.

Во-первых, бывшая качановкая узница "работала" на разогреве у людей, пикетировавших парламент с требованием принять закон о валютных кредитах. Она выступила на митинге так называемого валютного майдана и призывала к одному – давить на депутатов.

Во-вторых, малочленистая фракция "Батькивщины", совместно с командой Ляшко, сделала все возможное, чтобы законопроект таки поставили на голосование.

И, в-третьих, после принятия скандального закона Юлия Владимировна без тени сомнения призвала "валютчиков" идти теперь на Банковую – и там требовать подписания закона.

И на следующий день Юля Владимировна за голову не хваталась и прощения у благоразумных избирателей (впрочем, есть ли такие у "Батькивщины"?), не просила. Несмотря даже на то, что значительная часть общества осудила смертельный для государства популизм. Нет, Тимошенко буквально не сходит с телеэкранов, где в разного рода шоу продолжает в своем истеричном амплуа рассказывать, какой замечательный закон принял парламент, и сколько человеческих судеб валютных заемщиков он спасет.

По словам Леди Ю, никому никакого вреда закон не принесет, поскольку валютные кредиты никто и не собирался возвращать, а потому они безнадежные. Более того, закон нужно принимать, поскольку государство должно выступить солидарным ответчиком.

Ведь трехкратное падение гривны, по мнению Тимошенко, произошло по вине власти, которая зарабатывает миллиарды на девальвации национальной валюты.

Согласно тимошенковской теории заговора, виновны все. И Яценюк, который, еще будучи главой Нацбанка, разрешил валютное кредитование, а теперь "практикует шоковую терапию". И глава НБУ Гонтарева, которая "зарабатывает миллиарды на рефинансировании банков". Ну и собственно, "те, кто ее покрывает".

Да, еще есть какие-то кланы, которые копят деньги и только ждут, как бы по дешевке скупить оставшиеся в государства прибыльные предприятия и землю сельхозназначения…и т.д.

Не знаю, как для кого, но для меня это все – полное дежавю. Такие «пламенные» речи уже приходилось слышать – в 2003-2009 годах. Это не удивительно, даже как-то привычно. Дескать, "Вона повернулась".

Но удивляет другое – Тимошенко ни на йоту не чувствует своей вины. Как будто это не Юля Владимировна дважды занимала пост премьер-министра и имела свою фракцию в парламенте. Как будто это не Юля Владимировна подписала пресловутый газовый контракт 2009 года, цитируя классика, "набралась кредитов, как сучка блох", поссорилась почти со всеми в "оранжевом" лагере и растеряла почти всю свою команду.

Наверное, политику можно простить вранье о болях в спине, инвалидной коляске и декларативной бедности.

Но сейчас Тимошенко выбрала не самое лучшее время для своих игрищ и экспериментов. Для воющей страны необдуманный популизм не менее опасен и смертоносен, как и залп путинских "Ураганов". И Греция – тому лучшее подтверждение.

Николай Бабич