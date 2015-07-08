В партии "Самопомич" назвали условия, при которых проголосуют за законопроект о местных выборах

"Самопомич" проинформировала президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана о готовности проголосовать за законопроект о местных выборах при условии его доработки.

Как сообщает сайт "Самопомочи", сегодня состоялась рабочая встреча руководства фракции "Самопомич" и ее председателя Андрея Садового с президентом Украины и председателем ВР.

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"Во время встречи были согласованы позиции относительно голосования за новое избирательное законодательство", - отмечается в сообщении.

Как отметил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, народные депутаты проинформировали о своей готовности голосовать за законопроект о местных выборах, но при условии его качественной доработки.

Во фракции настаивают на сокращении числа депутатов местных советов, защите бюллетеней, ограничении политической рекламы, запрете избирательных блоков и не проведении выборов на оккупированных территориях.

"Президент уверил, что и он, и фракция "БПП" разделяет данные принципы. Поэтому есть большая вероятность позитивного рассмотрения этого вопроса", - констатировал Березюк.

Как сообщал УНИАН, накануне Березюк заявил, что фракция "Самопомич" не готова поддержать законопроект о местных выборах в нынешнем виде. "Законопроект о выборах в таком виде, какой он сейчас есть, мы не готовы поддержать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это может быть технология оставить старый закон”, - сказал Березюк.

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Он отметил, что фракция подготовила 14 поправок, без внесения 7 из которых “нельзя двигаться”. В частности, "Самопомич" выступает против участия блоков в местных выборах, за сокращение депутатского корпуса в советах, инициирует запрет политической рекламы.

18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.