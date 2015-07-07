"Самопомич" поддержит законопроект о местных выборах лишь после внесения поправок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Олег Березюк в комментарии журналистам перед началом заседания Совета коалиции в парламенте.

"Законопроект о выборах в таком виде, какой он сейчас есть, мы не готовы поддержать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это может быть технологией оставить старый закон", - сказал Березюк.

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Он отметил, что фракция подготовила 14 поправок, без внесения 7 из которых "нельзя двигаться дальше". В частности, "Самопомич" выступает против участия блоков в местных выборах, за сокращение депутатского корпуса в советах, инициирует запрет политической рекламы.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению. На сегодня к нему подано более 400 поправок.

Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.