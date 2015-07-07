Порошенко назначил посла Украины в Аргентине послом в Чили, Парагвае и Уругвае по совместительству

20:40, 07 июля 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил посла Украины в Аргентине Юрия Дюдина послом в Чили, Парагвае и Уругвае по совместительству.

Порошенко жесты 1 июля / REUTERS

Как сообщает УНИАН, соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Аргентинской Республике Дюдина Юрия Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Восточной Республике Уругвай по совместительству", - говорится в одном из указов.

Еще два указа с подобным текстом, где речь идет о назначении Юрия Дюдина послом в Чили и Парагвае, также размещены на сайте.

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