Порошенко назначил посла Украины в Аргентине послом в Чили, Парагвае и Уругвае по совместительству
20:40, 07 июля 2015Политика
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Президент Петр Порошенко назначил посла Украины в Аргентине Юрия Дюдина послом в Чили, Парагвае и Уругвае по совместительству.
REUTERS
Как сообщает УНИАН, соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
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"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Аргентинской Республике Дюдина Юрия Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Восточной Республике Уругвай по совместительству", - говорится в одном из указов.
Еще два указа с подобным текстом, где речь идет о назначении Юрия Дюдина послом в Чили и Парагвае, также размещены на сайте.
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