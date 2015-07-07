Депутаты в четверг соберутся на внеочередное заседание

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

Как сообщал УНИАН, ранее фракция «Блока Петра Порошенко» выступила с инициативой провести в четверг внеочередное заседание ВР.

По словам первого заместителя председателя фракции Игоря Кононенко, на этом заседании планируется рассмотреть законопроект о местных выборах. «Мы считаем, что в четверг этот законопроект можно рассмотреть и уделить ему столько времени, сколько будет нужно», - заявил Кононенко.

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Также, по его словам, среди вопросов повестки дня внеочередного заседания могут быть и правительственные законопроекты, которые ВР не успела рассмотреть на прошлой пленарной неделе.

Кроме того, сказал Кононенко, народные депутаты намерены переголосовать за принятие проекта закона «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте» (№1558-1).