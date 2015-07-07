Рада в четверг может переголосовать закон о валютных кредитах - БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Совета коалиции в парламенте. (Фракция «БПП» инициирует созыв 9 июля внеочередного заседания парламента – УНИАН).

Кононенко напомнил, что в ВР зарегистрирован проект постановления о необходимости переголосования закона о реструктуризации валютных кредитов, поскольку зафиксирован факт неперсонального голосования.

“Согласно статье регламента, этот закон должен быть спикером после рассмотрения регламентным комитетом поставлен на переголосование», - заявил он.

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Отвечая на уточняющий вопрос, когда может быть это переголосование, депутат сказал: “Возможно, это будет в четверг, если будет заседание, а если нет, то на следующей пленарной неделе (с 14 по 17 июля - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, что обязывает банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Президент Петр Порошенко заявил, что этот закон ставит под угрозу существование финансово-банковской системы страны.

Министр финансов Украины Наталия Яресько назвала принятый закон «популизмом и вызовом справедливости», а министр экономики Айварас Абромавичус отметил, что этот закон противоречит обязательствам Украины перед ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.