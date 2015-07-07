Болгария никогда не признает аннексию Крыма и "референдумы" на Донбассе – президент

Болгария поддерживает территориальную целостность Украины, и никогда не признает аннексию Крыма и «референдумы» на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил на совместной с президентом Украины Петром Порошенко встрече с представителями СМИ в Киеве.

«Болгария поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Аннексия Крыма и Севастополя Россией нарушает международное право, Конституцию Украины и Будапештский меморандум 1994 года», - отметил он.

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«Болгария не признает и результаты «референдумов», незаконно организованных и реализованных сепаратистами в Донецке и Луганске», - добавил Плевнелиев.

«Для нас Крым – это Украина, а Украина – это Европа», - заявил президент Болгарии.