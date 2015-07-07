В Украину с первым визитом за последние 12 лет прибыл президент Болгарии (фото)

12:14, 07 июля 2015
Политика
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Росен Плевнелиев, президент Болгарии, прибыл в Киев.

Порошенко / twitter.com/poroshenko

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава украинского государства Петр Порошенко.

Он отметил, что Плевнелиев приехал с рабочим визитом в Украину впервые за последние 12 лет.

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"Поздравляю в Киеве Росена Плевнелиева с первым визитом за последние 12 лет", - написал президент.

twitter.com/poroshenko

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что ценит постоянную и надежную поддержку Болгарии в сложные для Украины времена борьбы за территориальную целостность.

twitter.com/poroshenko

Ранее УНИАН сообщал, что министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Республики Болгария Даниел Митов 5-6 июля находились с рабочим визитом в Одесской области.

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