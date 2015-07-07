В Украину с первым визитом за последние 12 лет прибыл президент Болгарии (фото)
12:14, 07 июля 2015Политика
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Росен Плевнелиев, президент Болгарии, прибыл в Киев.
Порошенко и Плевнелиев / twitter.com/poroshenko
Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава украинского государства Петр Порошенко.
Он отметил, что Плевнелиев приехал с рабочим визитом в Украину впервые за последние 12 лет.
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"Поздравляю в Киеве Росена Плевнелиева с первым визитом за последние 12 лет", - написал президент.
twitter.com/poroshenko
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что ценит постоянную и надежную поддержку Болгарии в сложные для Украины времена борьбы за территориальную целостность.
twitter.com/poroshenko
Ранее УНИАН сообщал, что министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Республики Болгария Даниел Митов 5-6 июля находились с рабочим визитом в Одесской области.
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