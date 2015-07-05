Главы МИД Украины и Болгарии посещают Одесскую область

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, программой визита предусмотрены переговоры с руководством Одесской облгосадминистрации и представителями болгарского национального меньшинства.

Читайте такжеСаакашвили заявил о ликвидации двух подразделений Одесской ОГА

"В центре внимания встреч - актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности тематика национальных меньшинств, взаимодействие двух стран в многостороннем формате", - говорится в сообщении.