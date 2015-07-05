Главы МИД Украины и Болгарии посещают Одесскую область
17:33, 05 июля 2015Политика
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Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Республики Болгария Даниел Митов 5-6 июля находятся с рабочим визитом в Одесской области.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, программой визита предусмотрены переговоры с руководством Одесской облгосадминистрации и представителями болгарского национального меньшинства.
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"В центре внимания встреч - актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности тематика национальных меньшинств, взаимодействие двух стран в многостороннем формате", - говорится в сообщении.
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