Порошенко намерен посетить Казахстан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Порошенко сказал во время телефонного разговора с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Порошенко поздравил Назарбаева с 75-летием, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а также на благо мира и безопасности в мире».

Читайте такжеВ Казахстане переизбрали НазарбаеваСобеседники обсудили вопросы двусторонних отношений между Украиной и Казахстаном. Порошенко сообщил, что в ответ на приглашение Назарбаева планирует осуществить визит в Казахстан. По его поручению ведется подготовка визита, в частности запланировано проведение заседания Межгосударственной украино-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президенты Украины и Казахстана высказались за мирное урегулирование ситуации в Донбассе путем воплощения существующих договоренностей. Порошенко заявил, что рассчитывает на дальнейшие шаги со стороны Назарбаева для содействия полной реализации Минских договоренностей, восстановление мира на Донбассе и стабильности в регионе.