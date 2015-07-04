Закон о возвращении валютных кредитов переголосуют - БПП

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил первый заместитель председателя фракции "БПП" в парламенте Игорь Кононенко, сообщает пресс-служба Блока.

"На следующей неделе, если будет внеочередное заседание парламента, через неделю - на плановом заседании – этот закон будет переголосован", - заявил он.

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"Наша фракция не даст ни одного голоса за него, потому что этот законопроект несет за собой более чем 90 млрд грн убытков для банковской системы страны. По сути – его невозможно реализовать. Если он будет реализован, то это крах для банковской системы Украины", – подчеркнул Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада в третьем чтении приняла законопроект № 1558-1, за который проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

В первом чтении законопроект был рассмотрен Верховной Радой 9 апреля. Тогда парламентарии поддержали законопроект. Он, в частности, предусматривал, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора. При этом при реструктуризации разрешалось списывать курсовую разницу на убытки банков и не повышать процентную ставку за пользование кредитом.

Министерство финансов и Национальный банк выступали резко против законопроекта и называли его крайне опасным для банковской системы страны, поскольку в случае реализации указанных положений законопроекта банковская система потеряет способность придерживаться обязательных нормативов капитала, что приведет к необходимости немедленной капитализации банков, в том числе государством, через рефинансирование.

В частности, министр финансов Украины Наталия Яресько назвала принятый закон «популизмом и вызовом справедливости», а министр экономики Айварас Абромавичус подчеркнул, что этот закон противоречит обязательствам Украины перед ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.