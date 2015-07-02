Две фракции покинули зал ВР в знак протеста против принятия изменений в закон о прокуратуре

Депутаты из фракций "Самопомич" и Радикальной партии в знак протеста против принятия изменений в закон о прокуратуре покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что принятые сегодня изменения в Закон “О прокуратуре” являются “профанацией борьбы с коррупцией, потому что реальной борьбы с коррупцией не было, это ручное управление антикоррупционным прокурором”.

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По словам Ляшко, уже неоднократно некоторые фракции коалиции “договаривались с воровским блоком” и «протягивали» необходимые им решения, в том числе и кадровые.

“В знак протеста фракция Радикальной партии покидает сессионный зал парламента”, - заявил Ляшко.

В свою очередь лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк отметил, что сегодня в парламенте не только обманули депутатов из его фракции, но и Украину, поскольку принят закон, который не позволит бороться с коррупцией.

По словам Березюка, депутаты от «Самопомочи» покидают сессионный зал “в знак протеста, чтобы вы могли спокойно работать без нас, для того, чтобы вы насладились властью, которую вам дал народ Украины”, а политические силы не принимают решения, которые являются реальной борьбой с коррупцией.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в ответ на эти заявления отметил, что за изменения в закон о прокуратуре голосование состоялось по договоренности на совещании с участием фракций коалиции.

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“Я сделал так, как мы договаривались только что. Все остальное, я считаю, что это просто спекуляции”, - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня после нескольких неудачных голосований приняла закон о внесении изменений в Закон "О прокуратуре" (относительно усовершенствования и особенностей применения отдельных положений) (№2667).

После длительных дискуссий относительно назначения прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры за законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов из 343 зарегистрированных в сессионном зале.