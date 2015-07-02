Рада с третьей попытки приняла изменения в закон о прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, после длительных дискуссий относительно назначения прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры за законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Законе Украины "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года определяется, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины образуются департаменты, управления и отделы. Управления и отделы могут быть самостоятельными или входить в состав департамента (управления). Положения о самостоятельных структурных подразделениях Генеральной прокуратуры утверждаются Генеральным прокурором Украины.

Отмечается, что Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель Генерального прокурора – Главный военный прокурор, образуется в ГПУ на правах самостоятельного структурного подразделения.

Так же, на правах самостоятельного структурного подразделения, в ГПУ образуется и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая, в частности, осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Определяется, что назначение прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам открытого конкурса, который проводит конкурсная комиссия в составе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и определенных им и Генеральным прокурором Украины лиц.

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Состав комиссии и порядок проведения ею открытого конкурса определяется Генеральным прокурором Украины.

Назначения на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру осуществляются Генеральным прокурором Украины по результатам открытого конкурса. Участвовать в конкурсе могут лица, отвечающие требованиям, определенным в статье 27 настоящего закона.

Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят: 4 лица, определенные Советом прокуроров Украины; 7 лиц, определенных рейтинговым голосованием в Верховной Раде Украины.

Конкурсная комиссия является полномочной, если в ее состав назначено не менее 6 человек. В случае если в течение трех месяцев со дня назначения в состав комиссии представителей Генпрокурором Украины ВРУ не назначит в установленном порядке ни одного лица, комиссия считается полномочной при условии вхождения в ее состав 5 человек.

Отобранные конкурсной комиссией три кандидата на каждую из административных должностей в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представляются на рассмотрение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который вносит кандидатуру на назначение на рассмотрение Генерального прокурора Украины. Кандидаты на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры представляются на рассмотрение Генерального прокурора Украины.

Конкурс на занятие административных должностей в Специализированной административной прокуратуре проводится публично со свободным доступом представителей СМИ на заседание конкурсной комиссии и с обеспечением трансляции в режиме реального времени видео - и аудиоинформации с заседаний конкурсной комиссии в сети Интернет.

Кроме того, устанавливается, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчиняется непосредственно Генпрокурору.

Устанавливается, что общая численность работников органов прокуратуры составляет 15 тыс. человек с уменьшением количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек.

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Определяется, что военными прокурорами назначаются граждане из числа офицеров, проходящих военную службу или находящихся в запасе и имеющих высшее юридическое образование, при условии заключения ими контракта о прохождении службы лиц офицерского состава в военной прокуратуре.

Порядок прохождения военной службы гражданами Украины в военной прокуратуре определяется соответствующим положением, которое утверждается президентом Украины.