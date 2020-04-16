Денисова рассказала подробности обмена на Луганщине: украинцев держали в плену несколько лет

Среди освобожденных инвалид и ветеран МВД Украины Александр Табачный и задержанный в 2018 году силовиками так называемой «ЛНР» Сергей Русинов из-за того, что в соцсетях призвал к единству Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности второго этапа обмена в Луганской области.

В своем Телеграмм-канале она сообщила, что второй этап процесса освобождения состоялся возле пгт Счастье, были возвращены 11 наших граждан.

Читайте такжеНачался обмен с "ЛДНР" удерживаемыми лицами: Украина возвращает 19 своих граждан

Среди них: Виталий Желдак - относительно которого к Денисовой обращалась его мать в сентябре 2019 года с просьбой спасти сына. Он был осужден так называемым «верховным судом ЛНР» и незаконно удерживался в Славяносербской исправительной колонии Луганской области.

Александр Табачный - инвалид и ветеран МВД Украины, один из самых пожилых, кто попал в плен, с 2019 года находился на временно оккупированной территории Луганской области в Луганском СИЗО. Его жена, как только ей стало известно о задержании мужа, написала Денисовой обращение, после чего начался процесс его освобождения.

Алевтина Попова, незаконно удерживалась с 2018 года в исправительном учреждении во временно оккупированном Луганске. Она была приговорена так называемым судом «ЛНР» за «государственную измену». В 2019 году ее отец обратился к омбудсмену с просьбой помочь вернуть дочь домой.

Читайте такжеОбмен пленными на Донбассе: в Украину из ОРДЛО возвратились 20 пленников (список)

Сергей Русинов - самый молодой среди граждан Украины, вернувшихся на подконтрольную Украины территорию. Он был задержан силовиками так называемой «ЛНР» в 2018 году из-за того, что в социальных сетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Украинский патриот был приговорен к лишению свободы с отбыванием наказания в Славяносербской исправительной колонии. Его родственники остались на временно оккупированной территории Луганской области, из-за чего не могут ему помогать. Но люди, которые хорошо его знают и готовы поддержать, обратились к Денисовой с просьбой передать Русинов помощь для скорейшей адаптации в мирной жизни.

Омбудсмен поздравила всех с освобождением.

«Мною было передано в Центр освобождения заложников при СБУ более 80 обращений родственников и близких наших граждан с просьбой освободить их», - добавила она.

Денисова отметила, что Украина продолжает борьбу за всех украинцев, которые еще ожидают своего освобождения. «Каждый из вас в приоритете», - заверила Денисова.