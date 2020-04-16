"Так поступают сильные страны": Ермак рассказал о работе над освобождением украинцев "из ада плена"

Руководитель ОП заявляет, что процесс взаимного освобождения лиц является всегда очень кропотливой работой, в рамках которой возникает множество спорных моментов, которые требуют тщательной проработки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что программа обмена «всех на всех» работает эффективно и в круглосуточном режиме, в частности, постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников и мгновенно вносятся коррективы.

Об этом он сообщил в Facebook, комментируя процесс сегодняшнего обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 своих граждан.

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«Взаимные освобождения - это всегда очень кропотливая работа. Есть много спорных моментов, которые требуют тщательной проработки, и мы над ними работаем», - написал Ермак.

Он отметил, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».

«Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России», - подчеркнул он.

По словам Ермака, президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться за жизнь каждого гражданина Украины.

«Программа обмена «всех на всех» работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы», - подчеркнул он.

Ермак заметил, что все это - ради украинцев, которых «должны вытянуть из ада плена».

«Еще год назад не было никакой активности по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня нам удалось построить очень эффективную переговорную конструкцию. Спасибо всем, кто работает над освобождением украинцев», - резюмировал руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.

8 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились не позже Пасхи - 19 апреля - осуществить обмен удерживаемыми лицами.