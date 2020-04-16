Экс-адвокат Януковича Бабиков может временно возглавить ГБР

Руководить Бюро он сможет на протяжении 60 дней.

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, который ранее был адвокатом экс-президента Виктора Януковича, вскоре может временно возглавить ГБР.

Об этом рассказал нынешний и.о. директора Бюро Александр Соколов, пишет УП.

Объясняя, почему Бабиков не стал руководить ГБР сразу после назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором, Соколов пояснил: "Некоторые видят конспирологические теории, некоторые люди оспаривают этот вопрос в суде. Сейчас я объясню. Рада назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора, полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней".

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"На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был сам. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто должен отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю исполнять обязанности. Потому что никого нет. Временного и.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого", - рассказал он.

Соколов уточнил, когда именно Бабиков может стать временным руководителем ведомства.

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"Но вопрос такой – заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. директора ГБР. На 60 дней. Если не будут избраны другие еще заместители", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов подтвердил, что новоназначенный заместитель директора ГБР Александр Бабиков представлял бывшего президента-беглеца Виктора Януковича в суде.