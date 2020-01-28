Генпрокуратура: заместитель директора ГБР Бабиков защищал Януковича в суде (фото)

Прокурор подтвердил, что Бабиков вместе с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича.

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов подтвердил, что новоназначенный заместитель директора ГБР Александр Бабиков представлял бывшего президента-беглеца Виктора Януковича в суде.

Об этом он рассказал в комментарии hromadske.

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Бабиков защищал интересы Януковича на нескольких заседаниях, в том числе и на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи, уточнил Симонов.

«Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание, где (рассматривали) разрешение на осуществление заочного досудебное расследование по событиям 18-20 февраля 2014 года», — рассказал он.

В то же время сам Бабиков во время брифинга 28 января возразил договорные отношения с Януковичем.

«Я не представлял права и интересы Януковича, тем более, в делах Майдана... Я никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал», - подчеркнул Бабиков.

Как сообщал УНИАН, 20 января адвокат потерпевших по делам Майдана Евгения Закревская заявила, что назначение Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР может привести к развалу дел против Януковича.

Позже в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о подписании приказов о назначении своих заместителей, однако не уточнила фамилии чиновников. 20 января бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова назначил первым заместителем директора Государственного бюро расследований.