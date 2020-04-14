Международных доноров просят не передавать помощь Украине через коррумпированные структуры приближенных к Сытнику Шерембея и Шабунина

Общественные организации БО «Фонд «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» и ГО «Международная журналистская ассоциация «Здоровье без границ» призвали исключить руководителя ЦПК Шабунина и четыре раза судимого Шерембея из руководящих органов Партнерства «Остановим туберкулез. Украина» из-за обвинения в хищении средств для больных и обращаются к международным донорам с просьбой прекратить передавать через них гранты международной помощи, которая предоставляется Украине.

БО «Фонд «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» и ГО «Международная журналистская ассоциация «Здоровье без границ» обратились с открытым письмом к национальным и международным структурам, которые занимаются предоставлением и распределением международной технической помощи для лечения больных СПИДом, туберкулезом и малярией. В письме говорится о том, что в начале марта 2020 личный юрист президента США Рудольф Джулиани и народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовали информацию и сообщили широкой общественности о фактах хищения американской и другой международной помощи суммой в 5,3 млрд долларов, которая предоставляется Украине , в том числе - на противодействие туберкулезу и ВИЧ / СПИД.

"Персонально было названо имя ее руководителя Дмитрия Шерембея, также упоминались общественные организации «Центр противодействия коррупции» и персонально ее глава Виталий Шабунин, общественная организация «Свет Надежды»( Light of Hope) из г. Полтава и другие. Призываем международное сообщество также прислушиваться к этим тревожным сигналам и проявлять большую взвешенность в принятии решений о предоставлении финансовой помощи с участием организаций, о которых и шла речь в вышеупомянутых видеоматериалах", - говорится в заявлении.

В упомянутом в заявлении сюжете говорится о том, что бывшие члены Совета общественного контроля НАБУ, приближенные к Артему Сытнику Шерембей и Шабунин, использовали "Центр противодействия коррупции" для прикрытия сделок с международной технической помощью. "Считаем, что представители Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ (“100% жизнь”), ”Центра противодействия коррупции”, общественной организации “Свет Надежды” и некоторые другие аффилированные с ними организации не имеют морального права, до получения результатов расследования и установление истины по вышеизложенным фактам, занимать выборные должности в органах, подобных Партнерству “Остановим туберкулез. Украина”, - заявляют активисты. - Также мы считаем, что вышеуказанные организации не могут быть основными реципиентами грантов международной помощи, которая предоставляется Украине. Мы не знаем в цивилизованном демократическом международном сообществе примеров, чтобы люди, которые представляют организации, которые подозревают в хищении, нецелевом использовании средств, занимали должности, чтобы к этим организациям и людям, которые представляют эти организации, чтобы к ним прислушивались, и они пользовались уважением в обществе".

Напомним, что Виталия Шабунина и четыре раза судимого Дмитрия Шерембея обвиняют в хищении международной помощи Украине для больных ВИЧ / СПИД, туберкулезом и малярией. Сейчас эти дела расследует Национальная полиция Украины.