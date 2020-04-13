В Хмельницком депутат из "Слуги народа" выздоровел от COVID-19 и ушел на самоизоляцию

Народный избранник считает, что сейчас нецелесообразно сокращать расходы государственного бюджета на фонд по противодействию распространению коронавируса, "средства стоит временно снять с других отраслей и профинансировать систему здравоохранения".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Ватрас выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19 и находится в самоизоляции в собственной квартире в Донецке.

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Об этом корреспонденту УНИАН рассказал сам политик.

По его словам, 28 марта он попал в Хмельницкую городскую инфекционную больницу с диагнозом двухсторонняя пневмония и подтвержденным COVID-19, который показал ПЦР-тест.

"Первые трое-четверо суток находился в реанимации, был момент, когда применяли кислородный концентрат. В целом, мое состояние здоровья медики оценивали как средней тяжести", - подчеркнул Ватрас.

Он отметил, что перед выпиской ему сделали два ПЦР-тесты, которые показали негативные результаты.

Политик добавил, что сейчас находится в самоизоляции, которая продлится 14 дней. Кроме того, он продолжает амбулаторно лечить пневмонию, контрольный снимок которой планируется сделать через неделю.

Также народный депутат отметил, что в условиях эпидемии нецелесообразно сокращать расходы государственного бюджета на фонд по противодействию распространению коронавируса. "Сегодня на внеочередной сессии отдельные депутаты говорили, что надо увеличивать расходы на культуру и образование. Как по мне, то средства стоит временно снять с других отраслей и профинансировать систему здравоохранения", - считает народный избранник.