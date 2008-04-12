У Тимошенко ошибочно списывают инфляцию на 2007 год?

Прогнозы правительства Украины, касающиеся динамики цен даже приближенно не соответствуют реальной ситуации.

Такое мнение в своей статье, опубликованной в еженедельнике “Зеркало недели” (№14 (693) 12-18 апреля от 2008 года), высказал профессор Института стратегических оценок Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ.

По мнению эксперта, это делает невозможным определение обоснованных механизмов антиинфляционной политики и сводит осуществляемые меры к конъюнктурным во многих аспектах шагам.

«Правительство допускает принципиальную некорректность в своих акцентах на том, что истоки нынешней инфляции лежат в 2007 году, когда цены выросли почти на 17%. В действительности речь должна идти об инфляционной модели развития, которая сформировалась, начиная с 2005 года», — считает А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.

Он уверен, что рост инфляции почти в три раза в 2005-2008 годах связан с растущими диспропорциями в социально-экономической политике. «Если в 2001-2004 годах темпы прироста реальной заработной платы превысили темпы роста ВВП в 2,1 раза (оптимальным считается соотношение 1,4-1,5), то в 2005-м — в 11,7 раза. В текущем году эта практика реанимируется. Сформированный в предыдущие годы инфляционный потенциал украинской экономики фактически усиливается», — отметил А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.

Первоочередным шагом в преодолении инфляционной спирали эксперт считает снижение социальной нагрузки на экономику. Поэтому, по его мнению, соответствующие меры должны быть реализованы уже при внесении уточнений в бюджет-2008.