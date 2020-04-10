Одесская полиция проверяет, нарушил ли мэр карантин, празднуя годовщину освобождения города

Кроме того, представители бывшей УПЦ МП по случаю 76-й годовщины освобождения Одессы от нацистских захватчиков провели на улице молебен, некоторые были без защитных масок.

В Одессе полиция проверяет факты нарушения карантина мэром города и священнослужителями в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, на Аллее Славы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, его попросили дать оценку тому, что сегодня возле монумента Неизвестному матросу, расположенном на указанной аллее, прошел молебен. Его провел прибывший без защитной маски митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин), возглавляющий Одесскую епархию бывшей УПЦ МП. С митрополитом были еще несколько священнослужителей и мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Бех отметил, что возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу возможно при условии четкого соблюдения карантинных правил. В частности, касающихся обязательного наличия у граждан масок и ограничений в части передвижения группами не более двух человек. За этим, по его словам, пристально следят присутствующие на Аллее правоохранители.

«Нам поступали сообщения о том, что представители местной власти и духовенства проводили богослужения на Аллее Славы. Сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета и проверяются. О правомерности действий участников этих мероприятий можно будет говорить после тщательного изучения всех обстоятельств», - сказал Бех.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе в условиях карантина отмечают 76-ю годовщину освобождения Одессы от нацистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Мэр Одессы Геннадий Труханов почтил память погибших воинов-освободителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

К монументу Труханов, на лице которого была защитная маска, прибыл вместе с несколькими представителями духовенства, которые провели молебен.