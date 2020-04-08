Крышевал и сам "подсел": ГБР проверяет причастность нардепа Кивы к наркоторговле – СМИ

Есть информация, что депутат был причастен к незаконному обороту наркотиков в зоне проведения АТО.

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет свидетельские показания о причастности народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы к наркоторговле.

Как сообщают Вести.ua, в частности, показания касаются реализации наркотиков в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО), когда Кива был комбатом батальона «Полтавщина», а также в период его работы в Департаменте МВД Украины по борьбе с наркопреступностью (2015-2016 гг).

Читайте такжеНардеп Кива разместил в соцсети портрет СталинаСослуживцы Кивы в АТО рассказывали, что он крышевал наркотрафик через линию разграничения и сам вскоре «подсел». По анонимным признаниям подчиненных, спустя год он возглавил департамент и заблокировал все крупные расследования, а сам занялся нарколабораториями и развитием «дилерской сети» в казино и ночных клубах.

Бывший администратор одного из ночных клубов Киева рассказал о вымогательстве и давлении со стороны самого Ильи Кивы и его людей. По словам источника, приближенные к Киве требовали от ночных клубов «партнерства»: продавать наркотики посетителям за откаты.

«Владельцам, которые были против продажи наркотиков в своих заведениях, угрожали, обещали отобрать бизнес. Это не афишировалось, но внутри тусовки ходили разговоры, что потом в этих клубах были рейды департамента Кивы и что-то находили. Все понимали, что вещества подбрасывали из мести и для устрашения всех остальных», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди Кивы работали в подпольных казино и залах игровых автоматов. Нардеп якобы получал часть прибыли от продажи наркотиков вплоть до принятия закона о легализации игорного бизнеса.

Ранее УНИАН писал, что Илью Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения.