Нардепа Киву вызывают в ГБР для вручения подозрения (документ)

Киву вызывают на 14:00 2 марта.

Народного депутата от «ОПЗЖ» Илью Киву вызывают в ГБР для вручения письменного уведомления о подозрении по факту нанесения телесных повреждений гражданину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что Киву вызывают на 14:00 2 марта.

«По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 года с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного сообщения о подозрении на 02 марта 2020 года на 14:00 вызвал народного депутата Украины.

Напомним, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в ЕРДР», – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законодательству, в случае неявки без уважительных причин или без сообщения о причинах неприбытия, на гражданина налагается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

Как сообщал УНИАН, 22 января в сети появилось видео драки в столичном ресторане МОССО с участием нардепа Ильи Кивы. На ролике видно, как мужчина бьет политика в лицо после короткой словесной стычки. Обоих мужчин удалось разнять.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство по факту нанесения нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизньи" Ильей Кивою телесных повреждений посетителю одного из киевских ресторанов.