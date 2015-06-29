Контактная группа по Донбассу соберется в Минске 7 июля

На 7 июля готовится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

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Она отметила, что один из ключевых вопросов для обсуждения на этой встрече - безопасность.

"К этому дню планируется к подписанию документ о взаимном отводе с линии соприкосновения тяжелых видов вооружений калибром менее 100 мм - танков и минометов", - написала Олифер.