Тимошенко получила еще одну должность

Указ Ющенко размещен на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО председателем украинской части Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. При этом в указе признается утратившим действие распоряжение Президента от 6 декабря 2005 года №1262 «Вопросы украинской части Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества».

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