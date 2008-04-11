Тимошенко получила еще одну должность

18:42, 11 апреля 2008
Политика
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Указ Ющенко размещен на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО председателем украинской части Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

При этом в указе признается утратившим действие распоряжение Президента от 6 декабря 2005 года №1262 «Вопросы украинской части Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества».

 

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