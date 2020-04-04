Зеленский настаивает на необходимости реагировать на обращения врачей (видео)

Деньги на выплаты медицинским работникам в Тернопольской области найдены.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что необходимо реагировать на обращения врачей.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса с участием президента Владимира Зеленского.

Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко информировал о ситуации в Тернопольской области, куда он поехал по поручению главы государства. Там возникли проблемы из-за большого числа инфицированных врачей и невыплаты зарплат. «Деньги на выплаты были найдены, и уже скоро их начнут выплачивать», - говорится в сообщении. Ляшко также опроверг информацию об уменьшении расходов на местные медучреждения из-за изменения финансирования. Главный санитарный врач сообщил медикам, что отныне их бюджет увеличился на 400 миллионов гривен.

«Но это лишь одна ситуация. Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия. Ведь на протяжении всех лет независимости ее просто уничтожали. Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращения должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать. Шаг за шагом», - сказал Зеленский.

Дополнительно на совещании обсудили состояние мест для обсервации въезжающих в Украину. Сейчас правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.

«Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, медики и жители Монастыриского района Тернопольской области в видеообращении к президенту Украины заявили о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и врачей средствами защиты и медпрепаратами.

В Министерстве здравоохранения заявляли, что пытаются предотвратить уволнения медиков из инфекционных отделений больниц в Тернополе, Черновцах и Запорожье. Причиной увольнений в основном называли нехватку средств индивидуальной защиты.

3 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко посетил Тернопольскую область, чтобы пообщаться с медиками. По результатам встречи он сообщил, что медицинские работники из Тернопольской области, которые ранее заявляли о намерении уволиться, согласились работать.