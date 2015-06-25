Кучма требует ответственности от подписантов Будапештского меморандума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, «Россия сегодня с удовольствием отдает нам Донбасс. Публично, в крайнем случае: берите, пожалуйста. Они разрушили все и вся, а мы должны взять и за это отвечать".

По его мнению, за урегулирование ситуации на Донбассе вместе с Украиной должны также нести ответственность страны, которые подписали Будапештский меморандум.

Читайте такжеКучма: Процесс урегулирования ситуации на Донбассе будет затяжным из-за "двойной стратегии Европы""Так что опять хочу подчеркнуть - ответственность в этом плане украинский должен быть, мы соответствующие шаги, понятные для всех, должны делать, разъяснять свою позицию. Но, вместе с тем, ответственность европейцев вместе с американцами, которые подписывали, прежде всего, Будапештский меморандум, должна быть соответствующая", - сказал он.

Кучма также считает, что Россия в рамках децентрализации Украины стремится заставить Киев предоставить Донбасса все возможные рычаги влияния в регионе.

"Что касается децентрализации, то ее каждый понимает по-своему. И главная проблема на сегодня у россиян - заставить украинцев сделать такой анклав на Донбассе, который бы имел все рычаги управления этим регионом", - сказал он.

"Завтра Конституционная комиссия снова заседает. Посмотрим, о чем мы там договоримся, - не знаю, потому что слишком много вопросов, каждый децентрализатор видит их по-своему", - добавил Кучма.