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Разумков рассказал, как будет проходить внеочередное заседание Рады и о его повестке дня

00:51, 30 марта 2020
Политика
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Депутатам на заседании выдадут маски, очки и перчатки / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что сегодняшний Согласительный совет состоится в ограниченном режиме, внеочередное заседание будет недолгим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам в воскресенье поздно вечером.

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"Сейчас ждем письмо от президента о созыве внеочередного заседания. С руководителями депутатских фракций и групп была достигнута договоренность, что состоится внеочередное в 14 часов. В 11 будет Согласительный совет. Он будет в ограниченном режиме, мы не будем приглашать туда представителей комитетов. Но для того, чтобы уменьшить время на выступления в зале, мы дадим возможность коллегам, чтобы каждый по каждому из вопросов выразил свою позицию", - рассказал спикер.

Он добавил, что в рамках заседания предполагается работа журналистов - в кулуарах третьего этажа. В то же время Разумков призвал представителей СМИ все же работать дистанционно.

"Поскольку мы планируем, что это заседание будет недолгим, то будем проводить его в зале пленарных заседаний. Маски, очки, перчатки всем народным депутатам будут предложены. Кто имеет свои - придет со своими", - отметил председатель ВР.

Относительно сегодняшней повестки дня он отметил, что будет рассматриваться, в частности, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3268) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) (№3275).

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Относительно законопроектов о рынке земли и о банках Разумков сказал, что в отношении этого заседания ВР "пока такого решения не было принято". "Мы дискутируем с коллегами", - добавил он.

Разумков также не исключил возможности проведения сегодня еще одного внеочередного заседания парламента.

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание Верховной Рады планируется на понедельник, 30 марта.

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