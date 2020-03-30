В "Слуге народа" допускают проведение сегодня двух внеочередных заседаний Рады

Депутаты предполагают, что из их фракции около 30 коллег могут не прийти на заседание.

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что сегодня могут состояться два внеочередных заседания Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что, если будет решение о проведении сегодня двух внеочередных заседаний, то они будут проходить одно за другим, чтобы "люди не расходились".

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко отметил, что в таком случае нужен перерыв и можно проводить два заседания подряд, чтобы "не подвергать депутатов на дополнительную опасность - она ​​и так везде есть".

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, сколько сегодня народных депутатов могут отсутствовать на пленарном заседании, Арахамия сказал, что есть люди, которые заболели "не коронавирусом, к счастью, но немного заболели", есть люди, которые официально на карантине, есть люди, которые в самоизоляции находятся".

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При этом он добавил: "Мы им предложили такой формат - если человек здоров, то он приходит вот так, как я одет (речь идет о маске - УНИАН) плюс перчатки, а если человек имеет какие-то опасения или риски, то есть имеет ослабленную иммунную систему, или они на самоизоляции, то, если нужны будут голоса, они могут надеть защитный костюм".

По словам Корниенко, на сейчас "у нас есть где-то 215" народных депутатов, то есть, более 30 могут отсутствовать.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить внеочередное заседание Рады и о его повестке дня. В частности, сегодняшний Согласительный совет состоится в ограниченном режиме, внеочередное заседание будет недолгим.

Разумков также не исключил возможности проведения еще одного внеочередного заседания парламента.