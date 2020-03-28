Зеленский произвел новые назначения в ВСУ

Отныне в ВСУ новый главнокомандующий, а также начальник Генерального штаба и командующий Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Текст соответствующего указа №125/2020 от 27 марта обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент уволил Хомчака с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в закон «О национальной безопасности Украины». Согласно закону, главнокомандующий ВСУ назначается на должность по представлению министра обороны и освобождается от должности президентом. Главнокомандующий подчиняется президенту и министру обороны.

Положение этого закона позволит решить задачу по внедрению в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью развития Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Корнейчука начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №126/2020 от 27 марта размещен на сайте главы государства.

"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами, назначив его главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего армией осуществлено во исполнение закона о внесении изменений в закон «О национальной безопасности Украины» с целью внедрения новой системы руководства и управления силами обороны для развития Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наев командующим Объединенными силами.

Соответствующий указ №127/2020 от 27 марта размещен на сайте главы государства.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенными силами Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Справка УНИАН. Наев был командующим Объединенными силами во времена президентства Петра Порошенко. В мае 2019 года командующим Объединенными силами стал Александр Сирский, а затем Владимир Кравченко. Последний месяц Наев был временно исполняющим обязанности командующего Объединенным силами.