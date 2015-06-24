МИД поддержал создание международного трибунала по делу о крушении малазийского Boeing на Донбассе

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"С точки зрения международной легитимности механизма привлечения к ответственности, наиболее оптимальной представляется модель создания трибунала, устав которого одобряется Советом Безопасности ООН. Это позволит обеспечить взаимодействие с трибуналом всех стран и признание его решений. В то же время, мы не отвергаем других механизмов привлечения к ответственности, в том числе, в пределах национальной юрисдикции", - сказал он.

При этом Кулеба уточнил, что речь идет не только о непосредственных исполнителях, но и об организаторах, и лицах, оказывавших содействие в совершении этого преступления.

Как сообщал УНИАН, Нидерланды выступают за создание международного трибунала для судебного преследования тех, кто подозревается в причастности к крушению малазийского Malaysia Airlines МН17 на Донбассе в июле 2014.