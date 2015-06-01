Россия подделала фотографии сбитого на Донбассе МН17 – расследование

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, пишет Украинская правда.

Отмечается, что спутниковые изображения представленные Министерством обороны РФ, на которых изображен украинский БУК 14 и 17 июля, на самом деле являются старыми снимками с июня 2014 года.

Расхождения в предоставленных Россией изображениях видны в общедоступных фото на Google Earth.

На первых трех снимках, датированных 14 июля 2014 года показаны пусковые установки ЗРК "Бук" в районе 8 км северно-западнее Луганска. На снимках видны самоходная огневая установка и две пуско-заряжающих машины.

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А вот на снимке этого же района, сделанного 17 июля, данная пусковая установка отсутствует.

На снимке 5 видно, что утром этого же дня в районе населенного пункта Зарощинское, что в 50 км восточнее Донецка и в 8 км южнее Шахтерска обнаружена батарея "Бук".

При этом Bellingcat задается вопросом почему батарея оказалась в этом районе, вблизи территории контролируемой боевиками, и непосредственно перед трагедией.

Методом проверки уровня ошибок экперты установили, что облако в крайней левой части первого снимка было добавлено во время его редактирования для того, чтобы скрыть тот факт, что фотография была сделана как минимум за месяц до катастрофы – в промежутке между 1 и 18 июня 2014 года.

Это удалось установить при помощи сравнительного анализа со спутниковыми снимками карт Google. На месте облака в действительности должна была находиться лесопосадка, которая к дате авиакатастрофы была вырублена.

В этой области на фото видно несколько военных машин, включая машину, стоящую перпендикулярно к четырем другим.

По-видимому, из стоящей перпендикулярно машины вытекает некая жидкость, вероятно, масло. Bellingcat отмечает, что вытекающая жидкость собирается в лужи, которые увеличиваются по мере вытекания. Этот факт позволяет установить хронологию спутниковых снимков.

На каждом из рисунков красной стрелкой отмечено положение лужи жидкости, вытекающей из машины. На рисунке А видна сама машина, но вытекающая жидкость не видна. На рисунках B и С рядом с машиной видна вытекающая жидкость, причем лужа на рисунке С значительно больше. На рисунке D мы видим, что лужа стала еще больше.

Bellingcat отмечает, что с высокой вероятностью можно утверждать, что значительная часть содержания каждого изображения подверглась цифровому редактированию. Фото 4 и 5 подверглись цифровому редактированию с помощью ПО Adobe Photoshop CS5.

Кроме того, установлено, что все три спутниковых снимка были сделаны до 17 июля 2014 года.

"Вероятность того, что МО РФ случайно неверно датировало опубликованные фотографии, можно исключить. 21 июля 2014 года Министерство Обороны Российской Федерации представило мировой общественности отредактированные и ложно датированные спутниковые снимки, чтобы обвинить украинскую армию в сбитии MH17", - утверждают эксперты.

Впоследствии, 1 августа 2014 года, МО РФ снова опубликовали отредактированое и ложно датированное спутниковое изображение — Фото 5 в высоком разрешении.