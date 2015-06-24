Россия сравнила акции протеста в Армении с украинским Майданом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании Совета Федерации сказал сенатор Николай Рыжков.

«Наши российские компании поднимают тарифы – сначала они подняли на 40%, а когда началась перепалка - спустились на 20%. Естественно возникает вопрос – почему это делается», - сказал Рыжков.

«В Армении Майдана нет, там есть площадь, она имеет свое название, но это напоминает киевский Майдан, хотя люди там совершенно другие, взгляды другие, но тем не менее я считаю, огромнейшим недостатком, когда мы идем на такие вещи и не можем обуздать своих людей, чтобы они вели себя более прилично», - добавил он.

Рыжков предложил разобраться, тарифы были резко подняты, так как «случайностей не бывает».

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В свою очередь, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что изменения тарифов является внутренним делом Армении, и РФ не может вмешиваться во внутренние дела.

Как сообщал УНИАН, в Армении проходят акции протеста против подорожания электроэнергии.

Энергораспределительная компания, которая обслуживает электрические сети Армении, принадлежит российской фирме «Интер РАО».