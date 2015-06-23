Из-за нового закона о местных выборах треть округов может остаться без депутатов - эксперт

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, комментируя принятие парламентом за основу законопроекта №2831-3 "О местных выборах".

По словам эксперта, этот законопроект имеет ряд существенных особенностей. В частности, зависимость кандидатов в депутаты районных, областных и городских советов от партий: "Партии будут выставлять своих кандидатов. Но если этот кандидат наберет больше голосов, то не факт, что он попадет в Раду. То есть может так случиться, что до 30% округов не будут представлены депутатами в органах местного самоуправления".

Читайте такжеКИУ считает необходимым предусмотреть в законопроекте о местных выборах запрет политической рекламы

Также Бала отметил, что барьеры для партий (5%) и для блоков (7%) могут привести к ситуации, когда по мажоритарной составляющей кандидат наберет хоть 99% голосов, но если партия/блок, что его выдвинули, не преодолеет проходной барьер по "партийной" части бюллетеня, то он не получит мандат депутата.

Эксперт выразил надежду, что ко второму чтению в ВР законопроект будет доработан, чтобы устранить упомянутые недостатки.

"По моему мнению, все-таки следует исходить из мажоритарки, кто бы что не говорил о ней. Ибо с имеющимся вариантом законопроекта можно будет оставить четыре партии, причастные к его написанию, а все остальные 258 партий можно закрывать для участия в местных выборах. А если уже хотят идти по партийным спискам, то Минюст должен разрешить регистрацию региональных партий, которые бы занимались региональными проблемами", - подытожил Бала.