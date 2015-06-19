Гройсман: Конституционный законопроект о децентрализации имеет высокие шансы на принятие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, сегодня в интервью журналистам после завершения 103-го пленарного заседания Венецианской комиссии Гройсман отметил, что законопроект, наработанный рабочей группой по вопросам конституционных основ организации и осуществления государственной власти, местного самоуправления, административно-территориального устройства Украины и децентрализации власти, которая работает в составе Конституционной комиссии, «предусматривает проведение масштабной реформы по децентрализации, реформы местного самоуправления по европейским принципам».

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«Сегодня я имел высокую честь презентовать эти наработки Венецианской комиссии. И то, что я услышал от экспертов, от членов Венецианской комиссии, - это очень оптимистичные оценки относительно нашего верного подхода к конституционной реформе», - сказал Гройсман.

Руководитель парламента выразил надежду, что Венецианская комиссия быстро обработает этот документ, «чтобы мы могли двигаться дальше, поскольку вопрос децентрализации власти, местного самоуправления является чрезвычайно ключевым относительно успешности и других реформ, связанных с экономикой, образованием, здравоохранением, всех других вопросов, касающихся повышения качества жизни людей».

Председатель Верховной Рады заявил, что украинский парламент готов «максимально качественно учесть» предложения, которые поступят из Венецианской комиссии, и высказал убеждение, что наработки Конституционной комиссии, согласованные с Венецианской комиссией, «имеют очень хорошие шансы на принятие».

«Путь, который мы проходим сегодня от постсоветской, централизованной, коррумпированной страны к децентрализации, позволит превратить Украину в современное европейское государство», - заявил Гройсман.

«Мы понимаем, что у децентрализации всегда есть оппоненты, которые не хотят выпускать власть из своих рук, которые все хотят сделать для того, чтобы этот процесс не удался, - сказал Гройсман. - Но вопрос децентрализации равен вопросу успешности нашего государства, его независимости и повышения уровня жизни людей. Фактически, эта реформа обеспечит стремительное развитие Украины. И это будет происходить не через десятки лет, а буквально с первых дней внедрения этой реформы».

Как сообщалось, 19 июня Гройсман во время рабочего визита в Итальянскую Республику принял участие в 103-м пленарном заседании Венецианской комиссии, на котором представил законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.