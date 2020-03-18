В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

Ситуацию решили классифицировать как "Медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня".

В Киевской области из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской облгосадминистрации в Facebook.

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Решение принято 18 марта на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как «Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня». И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал принятые 17 марта законы по борьбе с распространением коронавируса в Украине.