Зеленский подписал законы о борьбе с распространением коронавируса в Украине

После обнародования законы вступают в силу.

Президент Владимир Зеленский подписал принятые 17 марта законы, касающиеся борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Читайте такжеРада ввела уголовную ответственность за нарушение карантинных мер

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады. Законы с регистрационными номерами 3219, 3220, 2538 и 2539 по борьбе с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на территории Украины приняты вчера, 17 марта, на внеочередном заседании ВР.

После официального обнародования законы вступают в силу.

Как сообщал УНИАН, 17 марта депутаты приняли законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)»; «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создании условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета».