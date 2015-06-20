Маккейн считает ошибкой НАТО то, что альянс остановил путь Украины к членству

Об этом Маккейн заявил во время дискуссии на безопасности конференции GLOBSEC в Словакии, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, стоило ли альянса еще раньше взять Украину под защиту пятой статьи устава НАТО, что гарантирует коллективную защиту всех членов альянса, сенатор напомнил, что и ранее поддерживал сближение с Киевом.

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"Верю, мы должны были это делать (принять Украину в НАТО). Несмотря на то, что в Украине тогда были внутренние проблемы", - заявил он.

"Это (отказ НАТО от более тесной интеграции с Украиной в 2008 году ) была ошибка. Но думаю, она еще может быть исправлена", - подчеркнул Маккейн.