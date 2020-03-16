Зеленский призвал граждан оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств
18:06, 16 марта 2020Политика
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Особенно это касается граждан старше 60 лет, которые находятся в зоне риска.
Зеленский призвал украинцев оставаться дома / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств, в связи с угрозой распространения нового коронаивруса.
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Об этом говорится в его видеообращении.
"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, которые находятся в зоне риска", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, Зеленский призвал Министерство инфраструктуры с 12.00 18 марта запретить междугородные пассажирские перевозки и прекратить работу метро.
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