Особенно это касается граждан старше 60 лет, которые находятся в зоне риска.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств, в связи с угрозой распространения нового коронаивруса.

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Об этом говорится в его видеообращении.

"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, которые находятся в зоне риска", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский призвал Министерство инфраструктуры с 12.00 18 марта запретить междугородные пассажирские перевозки и прекратить работу метро.