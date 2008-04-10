В Еврокомиссии говорят, что Польша обязалась поддержать переговоры ЕС-РФ

Европейская Комиссия отмечает, что Польша формально обязалась снять вето на переговоры с Россией о новом соглашении после снятия ограничений на импорт польского продовольствия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Амадео Альтафай ТАРДИО, комментируя заявление Президента Польши в интервью агентству “Reuters”.

“Польша формально обязалась поддержать переговоры о новом соглашении, как только российские ограничения на экспорт продовольствия будут сняты. Еврокомиссия уверена, что технические детали для снятия таких ограничений могут быть завершены на протяжении следующих недель”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что обычно Еврокомиссия не комментирует заявления отдельных лидеров стран-членов и предложил для получения разъяснений о позиции польской стороны обращаться напрямую к польской власти.

Он также отметил, что в целом Еврокомиссия не смешивает вопроса членства в НАТО с делами ЕС.

“Поскольку вопрос расширения НАТО – это вопрос НАТО и его членов”, - сказал представитель Еврокомиссии.

Он также отметил, что новое соглашение с Россией, которое должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого истек в конце 2007 года, должно дать новые инструменты для усиления сотрудничества между ЕС и Россией.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля агентство “Reuters” передало, что Л.КАЧИНСКИЙ заявил, что Польша не снимет вето с переговоров по новому соглашению о сотрудничестве Европейского Союза и России до тех пор, пока страны-члены Евросоюза не допустят к Плану действий по членству в НАТО Грузию и Украину.